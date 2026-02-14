QUIRÓN, ¿INTOCABLE? | Episodio 105 de En Ocasiones Veo Fraudes
Te contamos sobre el nuevo real decreto que permite fijar precios máximos en situaciones de emergencia, hablamos de la petición de los supermercados para que deje de ser obligatorio imprimir los tiques de compra y te informamos sobre cómo actuar si embargan tu cuenta.
España-14/02/2026
Este sábado 14 de febrero lanzamos el episodio 105 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.
