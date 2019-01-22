Estas son las nuevas condiciones para acceder al bono social eléctrico
Desde FACUA te detallamos los requisitos para poder acceder a su beneficio y acogerte a él, ya que consideramos que esta información puede ser de tu interés al afectar a un suministro básico como la energía.
FACUA.org
España-22/01/2019
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El bono social es el mecanismo por el que determinados consumidores con un bajo nivel adquisitivo y cualquier familia numerosa pueden recibir un descuento en parte de su factura eléctrica. El descuento se realiza sobre la tarifa eléctrica regulada, llamada Precio Voluntario para el