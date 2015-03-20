FACUA advierte de que La Caixa cobrará 2 euros por sacar dinero en sus cajeros a quienes no sean clientes
La nueva comisión de este banco será efectiva el próximo 24 de marzo. Los cajeros deberán informar claramente de la operación antes de realizarla y ofrecer la posibilidad de cancelarla.
FACUA.org
España-20/03/2015
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FACUA advierte de que las entidades emisoras de las tarjetas ya cobran a los usuarios por sacar dinero en cajeros ajenos. | Imagen: La Caixa.
FACUA-Consumidores en Acción advierte a los usuarios que no sean clientes de La Caixa de que la entidad comenzará el próximo 24 de marzo a cobrarles dos euros por sacar dinero de sus cajeros automáticos.
La asociación recuerda que de acuerdo a la Orden Pr