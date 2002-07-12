FACUA alerta del cierre de decenas de franquicias de Wall Street Institute y Opening English School en numerosas ciudades españolas
La Federación recomienda a los afectados que exijan la devolución de todo el dinero que hayan pagado y la cancelación de los préstamos vinculados suscritos.
FACUA.org
España-12/07/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) alerta del cierre de decenas de franquicias de las marcas Wall Street Institute y Opening English School en numerosas ciudades españolas. Aunque muchos alumnos han aceptado la propuesta de las empre