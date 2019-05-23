FACUA celebra que el Constitucional tumbe el artículo de la LOPD que permite a los partidos recoger datos
El alto tribunal impide que se puedan hacer censos de ciudadanos según su ideología, algo que atentaría contra los derechos democráticos más básicos como la intimidad o la libertad, valora la asociación.
FACUA.org
España-23/05/2019
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