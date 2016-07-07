FACUA Comunidad Valenciana pide al Marenostrum que garantice de inmediato la devolución de las entradas
Tras la cancelación del festival, la asociación recuerda a los usuarios que también pueden reclamar a la promotora todos los gastos derivados, tales como billetes de transporte o alojamiento.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-07/07/2016
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FACUA Comunidad Valenciana insta a la organización del festival Marenostrum, cancelado apenas a 24 horas de su celebración, a que inicie de inmediato y con garantías el proceso de devolución de las más de 20.000 entradas ya vendidas a todos los usuarios que las