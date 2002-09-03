FACUA cuantifica los créditos de los alumnos de Opening en más de 67 millones de euros
La empresa siguió contratando cursos días antes del cierre de todas las academias del grupo CEAC. FACUA pedirá al Ministerio de Sanidad y Consumo que no actúe con la misma pasividad que ante el cierre de las academias Aula Magna.
FACUA.org
España-03/09/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) cuantifica los créditos de los 45.000 alumnos de las academias Opening del grupo CEAC en alrededor de sesenta y siete millones y medio de euros. El precio medio de los cursos es de unos 1.500 euros