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FACUA demanda que el Plan Antipiratería se centre en actuar contra las mafias y no en criminalizar a los usuarios

Más de 17.000 usuarios se han adherido ya a la campaña de FACUA contra los sistemas anticopia y la actual imposición de un canon injusto y arbitrario en CDs y DVDs vírgenes.

FACUA.org
España-07/04/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) demanda que el Plan Antipiratería que aprobará el Consejo de Ministros se centre en actuar contra las mafias que se sirven de los inmigrantes para llevar a cabo el negocio delictivo de la venta de CDs y DVDs en el llamado

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