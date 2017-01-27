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FACUA denuncia a 20 aerolíneas por usar 902 y otras líneas de alto coste para la atención al cliente

La asociación reclama a las autoridades de consumo que apliquen sanciones ante la vulneración de la legislación sobre derechos de los consumidores y prepara nuevas denuncias contra empresas de otros sectores.

FACUA.org
España-27/01/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a 20 compañías aéreas por utilizar 902 y otras líneas de alto coste para gestionar su servicio de atención al cliente, lo que vulnera la legislación.

Se trata de Iberia, British Airways, American Ai

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