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FACUA denuncia a Fnac por no entregar miles de móviles con la excusa de un "error informático"

Ha solicitado a las 17 autoridades de protección al consumidor de las comunidades autónomas que abran expedientes sancionadores contra la multinacional francesa.

FACUA.org
España-02/12/2019
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FACUA-Consumidores en Acción ha presentado una batería de denuncias contra Fnac ante las autoridades de consumo de las 17 comunidades autónomas por negarse a entregar miles de smartphones Huawei P30 Pro 6,47″ 128 GB que vendió el pasado 27 de octubre a través de su web al precio de 139 euro

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