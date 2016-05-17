FACUA denuncia a los cinco cines de Kinépolis por vetar el acceso con comida y bebida compradas fuera
La asociación sigue recibiendo múltiples denuncias de salas que vetan la entrada a los usuarios por el mismo motivo y anima a los afectados a presentar reclamaciones en las instalaciones.
FACUA.org
España-17/05/2016
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FACUA anima a los usuarios a que sigan presentando reclamaciones. | flickr.com/nievesseb (CC BY-SA 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción ha vuelto a remitir otra denuncia contra unas salas de cine por prohibir a los usuarios el acceso con bebida y comida adquiridas fuera de las instalaciones.
En esta ocasión se trata de los cines Kinépolis, que actualmente tienen abiertas sa