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FACUA denuncia a los cinco cines de Kinépolis por vetar el acceso con comida y bebida compradas fuera

La asociación sigue recibiendo múltiples denuncias de salas que vetan la entrada a los usuarios por el mismo motivo y anima a los afectados a presentar reclamaciones en las instalaciones.

FACUA.org
España-17/05/2016
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FACUA-Consumidores en Acción ha vuelto a remitir otra denuncia contra unas salas de cine por prohibir a los usuarios el acceso con bebida y comida adquiridas fuera de las instalaciones.

En esta ocasión se trata de los cines Kinépolis, que actualmente tienen abiertas sa

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