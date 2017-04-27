FACUA denuncia a Renfe por obligar a los usuarios a llamar a líneas 902 para consultas y reclamaciones
La asociación ya ha denunciado a 45 empresas por usar líneas de alto coste para la atención al cliente o saltarse la obligación legal de contar con teléfonos gratuitos existente en determinados sectores.
FACUA.org
España-27/04/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Renfe por obligar a los usuarios a llamar a líneas de alto coste, con prefijo 902, para atender sus consultas y reclamaciones.
Renfe remite a cuatro líneas 902 para cuestiones relacionadas con información al cliente (