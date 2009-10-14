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FACUA detecta diferencias de hasta el 419% en las tarifas del agua de 28 ciudades

Exige la participación de las asociaciones de consumidores en el diseño de las tarifas y reclama una norma nacional que regule los derechos y obligaciones de los usuarios y empresas suministradoras.

FACUA.org
España-14/10/2009
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FACUA-Consumidores en Acción ha detectado diferencias de hasta el 419% en las tarifas del suministro domiciliario de agua de veintiocho ciudades españolas (ver tabla)

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