FACUA detecta diferencias de hasta el 419% en las tarifas del agua de 28 ciudades
Exige la participación de las asociaciones de consumidores en el diseño de las tarifas y reclama una norma nacional que regule los derechos y obligaciones de los usuarios y empresas suministradoras.
FACUA.org
España-14/10/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción ha detectado diferencias de hasta el 419% en las tarifas del suministro domiciliario de agua de veintiocho ciudades españolas (ver tabla)