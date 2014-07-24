FACUA encuentra diferencias de hasta un 181% en los precios de las autoescuelas de 30 ciudades
Granada, Badajoz y A Coruña tienen los precios medios más económicos para obtener el permiso de circulación. Los más caros están en Logroño, Bilbao y Lleida.
FACUA.org
España-24/07/2014
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FACUA recomienda a las personas que estén pensando en obtener el carné de conducir B hacer una comparativa de los precios en varias autoescuelas utilizando siempre los mismos criterios.
Prepararse para aprobar el carné de conducir a la primera con veinte clases prácticas cuesta en España una media de 708 euros, según un estudio comparativo realizado por FACUA-Consumidores en Acción (