Nuestras accionesAprobar el carné a la primera cuesta una media de 708 euros

FACUA encuentra diferencias de hasta un 181% en los precios de las autoescuelas de 30 ciudades

Granada, Badajoz y A Coruña tienen los precios medios más económicos para obtener el permiso de circulación. Los más caros están en Logroño, Bilbao y Lleida.

FACUA.org
España-24/07/2014
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Prepararse para aprobar el carné de conducir a la primera con veinte clases prácticas cuesta en España una media de 708 euros, según un estudio comparativo realizado por FACUA-Consumidores en Acción (

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