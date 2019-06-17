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FACUA Extremadura reclama que se garantice el personal suficiente en el Hospital de Don Benito-Villanueva

La asociación critica la merma de la plantilla de profesionales sanitarios, que se agrava durante el verano, e insta a la Consejería de Sanidad a reducir los tiempos de espera que sufren los usuarios.

FACUA.org
Extremadura-17/06/2019
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FACUA Extremadura reclama a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales del Gobierno extremeño que se garantice el personal suficiente en el Hospital Comarcal de Don Benito-Villanueva de la Serena para una asistencia adecuada a los usuarios de la zona.

La asociaci&oa

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