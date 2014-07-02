FACUA, la cuarta organización activista más influyente en Twitter en Europa según la Universidad de Viena
La investigación concluye que la discusión en torno a los comicios en esta red social ya no sólo sitúa a los medios de comunicación tradicionales en el centro y que en España hubo mucho activismo y campaña.
FACUA.org
España-02/07/2014
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La presencia de cuentas españolas es abrumadora: de un total de cuarenta, 23 son de este país.
FACUA-Consumidores en Acción fue la cuarta organización activista más influyente en Twitter en Europa durante las elecciones al parlamento Europeo de este año, solamente por detrás de las cuentas de Human Rights Watch (organización global de defensa de lo