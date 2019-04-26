FACUA llama a participar en las elecciones del 28A: "es un ejercicio de responsabilidad democrática"
Invita a apostar por opciones que se comprometan a defender los derechos de los usuarios enfrentándose a los abusos de las grandes empresas y frenando la carestía de la vivienda y de los servicios esenciales.
FACUA.org
España-26/04/2019
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