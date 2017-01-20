FACUA llama a participar en las movilizaciones contra el CETA convocadas para este sábado en toda España
La asociación viene mostrando su rechazo al tratado de libre comercio que la UE ha negociado con Canadá por restar soberanía y rebajar los estándares de calidad, entre otras cuestiones.
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Internacional-20/01/2017
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Manifestación en Madrid del pasado 15 de octubre contra el CETA y TTIP. | Imagen: FACUA.
FACUA-Consumidores en Acción llama a la participación ciudadana en las movilizaciones conovcadas mañana sábado 21 de enero en más de 20 ciudades del país para frenar el tratado de inversiones con Canadá (CETA).
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