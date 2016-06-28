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FACUA logra una sentencia contra Air Europa por los daños morales a una familia en un caso de overbooking

Tras ofrecer la compañía sólo una compensación de 250 euros para uno de sus cinco integrantes, un juez obliga a la empresa a resarcir a los otros cuatro y a pagarles 500 adicionales por la "tensión" sufrida.

FACUA.org
España-28/06/2016
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FACUA Madrid ha conseguido que Air Europa indemnice a una familia por los «daños morales» sufridos tras verse obligada a cambiar su vuelo al presentar éste overbooking. Así lo estipula una sentencia del Juzgado Mercantil 11 de Madrid, donde se establece que cada uno

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