FACUA muestra su profundo rechazo a la propuesta de la patronal de parasitar las autovías con un peaje
El presidente de la Seopan pretende que los usuarios paguen el coste de mantenimiento y la inversión en obra pública para dar más negocio a las constructoras.
FACUA.org
España-12/03/2015
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