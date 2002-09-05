FACUA pedirá al Fiscal General del Estado que investigue la existencia de indicios racionales de delito en el 'caso Opening'
294 afectados se han asociado ya a FACUA para que defienda sus derechos. La Federación ha asesorado a más de 900 alumnos de Opening.
FACUA.org
España-05/09/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) presentará mañana en la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla un escrito dirigido al Fiscal General del Estado en el que solicita que investigue la existencia de indicios raci