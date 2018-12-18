FACUA pide celeridad a la DGT en la elaboración de la normativa de regulación de patinetes eléctricos
La asociación también considera necesario que se incluya dentro del nuevo Reglamento el resto de vehículos de movilidad personal que están apareciendo en las calles.
FACUA.org
España-18/12/2018
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