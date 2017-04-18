Nuestras accionesReclama protección de los derechos de los consumidores

FACUA pide firmeza a la CE ante la presión de Volkswagen para cerrar en falso el fraude de las emisiones

La asociación considera intolerables las cartas del CEO de la compañía al presidente de la Comisión, en las que le dice que no es su competencia "reforzar los derechos de los consumidores".

FACUA.org
España-18/04/2017
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FACUA-Consumidores en Acción pide firmeza a las autoridades europeas ante las presiones de Volkswagen para que cierre en falso el fraude de las emisiones. La asociación considera intolerables las palabras que el CEO de la compañía, Matthias Müller, ha dirig

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