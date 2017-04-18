FACUA pide firmeza a la CE ante la presión de Volkswagen para cerrar en falso el fraude de las emisiones
La asociación considera intolerables las cartas del CEO de la compañía al presidente de la Comisión, en las que le dice que no es su competencia "reforzar los derechos de los consumidores".
FACUA.org
España-18/04/2017
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