Nuestras accionesReclama una Agencia de Protección de los Consumidores que dé respuesta a los fraudes masivos

FACUA rechaza la propuesta de PSOE y Cs de diluir las competencias de protección al consumidor en la CNMC

Considera escasas, ambiguas y poco concretas las iniciativas sobre defensa de los consumidores incluidas en el acuerdo de gobierno de socialistas y Ciudadanos.

FACUA.org
España-24/02/2016
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FACUA-Consumidores en Acción considera escasas, ambiguas y poco concretas las propuestas incluidas en el acuerdo de gobierno de PSOE y Ciudadanos en materia de protección de los consumidores. Además, el documento obvia la necesidad de dar respuesta a los numerosos y graves

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