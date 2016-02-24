FACUA rechaza la propuesta de PSOE y Cs de diluir las competencias de protección al consumidor en la CNMC
Considera escasas, ambiguas y poco concretas las iniciativas sobre defensa de los consumidores incluidas en el acuerdo de gobierno de socialistas y Ciudadanos.
FACUA.org
España-24/02/2016
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FACUA reclama la creación de una Agencia Estatal para la Protección de los Consumidores y Usuarios. | Imagen: flickr/lordferguson (CC BY-SA 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción considera escasas, ambiguas y poco concretas las propuestas incluidas en el acuerdo de gobierno de PSOE y Ciudadanos en materia de protección de los consumidores. Además, el documento obvia la necesidad de dar respuesta a los numerosos y graves