FACUA recibe una avalancha de consultas sobre el impuesto de las hipotecas tras la sentencia del Supremo
Debe reclamarse a la Hacienda autonómica si se abonó hace no más de cuatro años y a los bancos si se hizo antes. La asociación seguirá batallando en los tribunales si las entidades financieras no lo devuelven.
FACUA.org
España-19/10/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción está recibiendo una avalancha de consultas sobre el impuesto de actos jurídicos documentados de los préstamos hipotecarios tras la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en la que cambia de criterio y establece que son los bancos y no lo