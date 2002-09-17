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FACUA Sevilla e Hispalis convocan el jueves una manifestación de afectados de Opening

Partirá de la sede de Opening de la Avenida de Ramón y Cajal a las 18:45 horas.

FACUA.org
Sevilla-17/09/2002
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La Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA y la Asociación Provincial de Consumidores y Amas de Casa «Hispalis» (Al-Andalus Sevilla), convocan para el jueves 19 de septiembre una manifestación de afectados por el cierre de las academias de inglés Opening

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