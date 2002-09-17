FACUA Sevilla e Hispalis convocan el jueves una manifestación de afectados de Opening
Partirá de la sede de Opening de la Avenida de Ramón y Cajal a las 18:45 horas.
FACUA.org
Sevilla-17/09/2002
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