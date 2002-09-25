Nuestras acciones

FACUA Sevilla, Hispalis y UCE-Sevilla convocan mañana una manifestación de afectados de Opening

Las tres asociaciones han acordado emprender esta acción unitaria en defensa de los afectados por el cierre de las academias.

FACUA.org
Sevilla-25/09/2002
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La Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA, la Asociación Provincial de Consumidores y Amas de Casa «Hispalis» (Al-Andalus Sevilla) y la Unión de Consumidores de Sevilla-UCE convocan para mañana jueves 26 de septiembre una manifestación manifesta

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