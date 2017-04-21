FACUA urge a Gobierno y CCAA a actualizar la normativa que protege a los usuarios de viajes combinados
Ni el Ejecutivo central ni los autonómicos, salvo Cataluña, han adaptado la nueva Directiva europea, más garantista para los consumidores, ni han atendido correctamente los requerimientos de la CE.
FACUA.org
España-21/04/2017
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