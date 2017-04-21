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FACUA urge a Gobierno y CCAA a actualizar la normativa que protege a los usuarios de viajes combinados

Ni el Ejecutivo central ni los autonómicos, salvo Cataluña, han adaptado la nueva Directiva europea, más garantista para los consumidores, ni han atendido correctamente los requerimientos de la CE.

FACUA.org
España-21/04/2017
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FACUA-Consumidores en Acción reclama urgencia al Gobierno y autoridades de las comunidades autónomas en la transposición de la nueva Directiva europea sobre viajes combinados, que ofrece una mayor protección a los usuarios de este tipo de servicios. La asociació

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