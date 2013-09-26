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FACUA y Sepla trasladan un decálogo de reivindicaciones a la ministra de Fomento

Los presidentes de ambas organizaciones le hacen llegar a la ministra su "gran preocupación ante la falta de control y de sanciones contra prácticas irregulares que se vienen dando en el sector de la navegación aérea".

FACUA.org
España-26/09/2013
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FACUA-Consumidores en Acción y el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) han trasladado un decálogo de reivindicaciones a la ministra de Fomento, Ana Pastor.

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