Filtrados 42 millones de datos de usuarios de aplicaciones de citas en Estados Unidos
Una base de datos china ha filtrado la información como la dirección IP y la ubicación de los consumidores de las app Cougardating, Christiansfinder, Mingler, Friends with benefits (Fwbs) y TS.
Europa Press
Internacional-31/05/2019
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Una base de datos china ha filtrado 42,5 millones de datos de usuarios de varias aplicaciones de citas en Estados Unidos, desvelando la dirección IP de sus móviles, sus datos de localización, su edad y su nombre de usuario.
Según el investigador de cibersegurida