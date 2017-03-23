Nuestras accionesSentencia del Juzgado de Primera Instancia número 73 de Madrid

Iberdrola castigó con 1.900 euros la manipulación de un contador y un juez la condena a devolverlos

El fallo subraya que la sanción impuesta al usuario, socio de FACUA Madrid, es "desorbitada" y no guarda ninguna relación con los consumos reales en el inmueble registrados antes y después de la manipulación.

FACUA.org
Madrid-23/03/2017
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La titular del Juzgado de Primera Instancia número 73 de Madrid ha condenado a Iberdrola a devolver a un socio de FACUA Madrid un total de 1.967,28 euros y a pagar las costas del procedimiento judicial, al considerar «desorbitado» el cálculo que hizo la compañí

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