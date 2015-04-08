Nuestras accionesEl sector comete irregularidades en el alquiler de los nuevos contadores

Industria negocia con las eléctricas cómo será la facturación horaria y mantiene al margen a los usuarios

FACUA critica que el Ministerio niegue permanentemente a las asociaciones de consumidores la participación en la regulación y control del sector.

FACUA.org
España-08/04/2015
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FACUA-Consumidores en Acción considera inaceptable que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo lleve casi un año negociando con las eléctricas cómo se aplicará la facturación horaria mientras mantiene al margen a las asociaciones de consumido

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