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Juzgan a una anciana de Vigo por romper un dedo a un cobrador de morosos con una escoba de juguete

La mujer, supuestamente, le agredió cuando el empleado fue a su piso a preguntar por su hijo para reclamarle 16.000 euros.

FACUA.org
Galicia-11/05/2013
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Una anciana de Vigo ha sido juzgada por dar escobazos a un cobrador de morosos y romperle un dedo cuando fue a su piso a preguntar por su hijo para reclamarle 16.000 euros. La acusación pide año y medio de cárcel y 3.000 euros de indemnización.

El juicio se cele

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