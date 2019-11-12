Kafkiano: Tras cambiarle un neumático defectuoso, le exigen que vuelva a pagarlo porque lo han perdido
Neumaticos-online.es llegó a amenazar a un usuario con una empresa de morosos al negarse a abonarles la rueda por duplicado. Llevó la del defecto al taller que le indicaron, donde se la sustituyeron por otra.
FACUA.org
Euskadi-12/11/2019
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Tras cambiarle un neumático defectuoso, una tienda online exigió a un usuario durante meses que volviera a pagárselo porque lo habían perdido. El equipo jurídico de FACUA Euskadi ha puesto fin a la kafkiana situación tras recordar a Neumatico