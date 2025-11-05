La Aemps amplía a más marcas y lotes la alerta por la presencia de sulfitos en azúcar de coco procedente de Indonesia
En un primer momento, la Agencia informó de que estaba afectados varios lotes del producto Flor de Coco de la marca Azucarera. Ahora añade otros de las marcas Dreamfoods, Planeta huerto y Bizilur.
FACUA.org
España-05/11/2025
Uno de los productos afectados.
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha ampliado la alerta por la presencia de sulfitos en endulzantes de origen natural procedentes de Indonesia.
Así, en un primer momento,