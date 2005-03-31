La campaña de FACUA por la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual recibe más de 4.000 adhesiones en sus primeras 24 horas
FACUA agradece el apoyo que está recibiendo de asociaciones, colectivos y foros de internautas, que están siendo claves para la alta participación que está teniendo esta iniciativa.
FACUA.org
España-31/03/2005
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En sólo veinticuatro horas, 4.051 usuarios se han sumado a la campaña de recogida de firmas puesta en marcha ayer por la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) para reivindicar la modificación del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual a fin de