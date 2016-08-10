La CNMC sigue sin dar respuesta a la denuncia de FACUA contra Volkswagen por el fraude de las emisiones
Competencia no aclara, seis meses después de ser requerido a hacerlo, si se dan las circunstancias para incoar expediente sancionador a la multinacional por un caso que afecta a casi 700.000 vehículos en España
FACUA.org
España-10/08/2016
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sigue sin dar respuesta, seis meses después, a la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción contra Volkswagen por el fraude de las emisiones. Mientras, este martes se ha conocido que el organismo homólogo de C