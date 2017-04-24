Más noticiasMientras, en Europa las autoridades miran para otro lado

La justicia de EEUU confirma la multa de 2.600 millones a Volkswagen por el fraude las emisiones

El Tribunal Federal de Detroit (Michigan) ratifica el acuerdo entre la multinacional y el Departamento de Estado y condena a la empresa, que se ha declarado culpable durante el proceso.

FACUA.org / Europa Press
América-24/04/2017
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El Tribunal Federal de Detroit (Michigan, EE UU) ha ratificado el acuerdo entre Volkswagen y el Departamento de Estado de este país alcanzado el pasado mes de enero y confirma así la multa de 2.800 millones de

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