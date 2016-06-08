Nuestras accionesDe 29,40 a 52,61 euros en coches diésel

Las ITV más caras son las de Madrid, la única comunidad que no regula tarifas máximas

El estudio anual de FACUA revela diferencias en los precios de las revisiones de hasta un 79% en función de en qué región del país se realicen las inspecciones.

FACUA.org
España-08/06/2016
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FACUA-Consumidores en Acción ha vuelto a elaborar, como cada año, un estudio comparativo con las tarifas de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que se aplican en las diecisiete comunidades autónomas (

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