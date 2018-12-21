Las tarifas de ITV varían hasta el 100% en función de la comunidad, según el estudio de FACUA
Extremadura, con un 7,3% de subida, ha sido la región con un mayor alza en los precios de la Inspección Técnica de Vehículos de 2018.
FACUA.org
España-21/12/2018
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El último estudio anual de FACUA-Consumidores en Acción sobre las tarifas de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) obligatoria arroja unas diferencias de hasta un 100%, en función de la comunidad autónoma en la que se realice. [