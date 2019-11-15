Madrid anula una multa a un socio de FACUA: la app de Telpark lo ubicó en una zona azul donde no estaba
El Ayuntamiento de Madrid ha terminado dejando sin efecto la sanción tras reconocer que la aplicación asignó una localización incorrecta al vehículo.
FACUA.org
Castilla-La Mancha-15/11/2019
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Imagen: flickr.com/circulaseguro (CC BY-NC 2.0)
Tras la reclamación de FACUA Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Madrid ha anulado a un usuario una multa por aparcar en zona azul sin pagar que le fue impuesta debido a un error de la app de Telpark, que asignó una localización incorrecta a su vehículo.