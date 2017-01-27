Más de 11.000 hipotecados se han unido ya a la plataforma de FACUA para batallar por su dinero
Los equipos jurídicos de FACUA han comenzado a remitir a los bancos reclamaciones por la cláusula suelo a través del mecanismo extrajudicial impuesto por el Gobierno.
FACUA.org
España-27/01/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Más de 11.000 usuarios se han unido ya a la plataforma de FACUA-Consumidores en Acción para batallar contra los bancos por la recuperación del dinero cobrado fraudulentamente con las cláusulas suelo y los gastos de formalización de sus hipotecas.
Los usua