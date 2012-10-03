Más de 20 asociaciones de consumidores de Europa y América Latina, con FACUA ante la amenaza del Gobierno
Muchas de ellas están dirigiendo escritos al Ministerio de Sanidad para mostrar su rechazo a la atentado contra la libertad de expresión que supone su amenaza de ilegalización.
FACUA.org
Internacional-03/10/2012
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Más de una veintena organizaciones de consumidores de dieciocho países de América Latina y Europa han expresado su apoyo a FACUA-Consumidores en Acción ante la amenaza del Gobierno de España de ilegalizarla como asociación de consumidores por criticar la