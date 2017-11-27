Movistar eleva en enero los precios de su oferta de solo fibra y de otros servicios extra
El precio de la fibra óptica de cincuenta Mbps pasará de los 55,40 euros a los 57,40 euros en enero de 2018. La de 300 Mbps costará 62,40 euros, frente a los 60,40 euros que vale en la actualidad.
Europa Press
España-27/11/2017
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Subida de dos euros a partir de enero de 2018. | Imagen: Lydia López.
Telefónica elevará el próximo mes de enero en 2 euros los precios de la oferta de solo fibra óptica y teléfono fijo de Movistar, tanto de cincuenta Mpbs como de 300 Mbps, así como de otros servicios extra, como el alquiler del teléfono fijo o la ll