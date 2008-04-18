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Multa de 1.200 euros a una tetería de Huelva por negar la hoja de reclamaciones a un grupo de discapacitados

Tras indicarles que no les darían servicio, rehusaron entregarles la hoja de reclamaciones.

FACUA.org
Huelva-18/04/2008
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El Servicio de Consumo de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva ha acordado imponer una multa de 1.200 euros a la tetería Alhambra, ubicada en la capital onubense, por «obstruir» la presentación de una hoja de quejas y reclamaciones por p

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