Ocho de cada diez pasajeros creen que Fomento no garantiza la protección de sus derechos por la falta de controles sobre las aerolíneas
El 78% de los usuarios considera que la gran mayoría de compañías hinchan los precios anunciados durante la compra de los billetes.
FACUA.org
España-10/08/2010
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Ocho de cada diez pasajeros consideran que el Ministerio de Fomento no garantiza la protección de sus derechos al entender que sus controles sobre las prácticas del sector aéreo son insuficientes (49%) o hay una ausencia absoluta de estos (29%).
Sólo el 20% cre