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Ordenan el cese cautelar de las actividades de los portales 'www.miapuesta.es' y 'www.miapuesta.com'

La medida se ha adoptado al considerar que se están realizando competencia desleal en las apuestas "online".

FACUA.org
Andalucía-03/01/2012
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El Juzgado de lo Mercantil nº 10 de Madrid ha ordenado la cesación cautelar de las actividades de los portales www.miapuesta.com y www.miapuesta.es para que no se encuentren disponibles desde España en tanto no se resuelva definitivam

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