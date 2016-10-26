Primera condena a Volkswagen en España por el fraude de las emisiones
El juzgado número 12 de Valladolid obliga a la compañía a indemnizar con cinco mil euros al propietario de un vehículo afectado.
FACUA.org / Europa Press
España-26/10/2016
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El juzgado de primera instancia número 12 de Valladolid ha condenado por primera vez a Volkswagen a indemnizar a un afectado por el caso de la manipulación de emisiones de los vehículos diésel, y lo ha hecho mediante una sentencia en la que se obliga a la compañ