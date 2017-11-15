R pagará 240.000 euros por irregularidades en la facturación de llamadas de tarificación adicional
El Tribunal Supremo obliga a la compañía gallega a hacer frente a las cuatro sanciones que le ha impuesto la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones por vulnerar "derechos de los consumidores y usuarios".
FACUA.org
Galicia-15/11/2017
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El Tribunal Supremo obliga a la empresa gallega R, perteneciente a Euskaltel, a pagar un total de 240.000 euros por irregularidades en la facturación de llamadas a teléfonos de tarificación adicional.
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