Registran tanatorios de Valladolid e investigan si cambiaban ataúdes para incinerar otros más baratos
La operación empezó en el tanatorio del Camino del Cementerio. El modus operandi de la supuesta trama consistiría en sacar el cadáver del féretro justo antes de la cremación para meterlo en uno de baja calidad.
FACUA.org
Castilla y León-31/01/2019
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El modus operandi de la supuesta trama consistiría en sacar el cadáver del féretro momentos antes de la cremación para introducirlo en un ataúd de baja calidad. | Imagen: Tanatorio El Salvador .
Agentes de la Policía Nacional y empleados de la Agencia Tributaria registran desde primera hora de este jueves varios tanatorios de la Funeraria El Salvador en Valladolid, en el marco de una investigación por estafa en la que se practicarán «varias» detenciones.