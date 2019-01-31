Más noticiasDe la Funeraria El Salvador

Registran tanatorios de Valladolid e investigan si cambiaban ataúdes para incinerar otros más baratos

La operación empezó en el tanatorio del Camino del Cementerio. El modus operandi de la supuesta trama consistiría en sacar el cadáver del féretro justo antes de la cremación para meterlo en uno de baja calidad.

FACUA.org
Castilla y León-31/01/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Agentes de la Policía Nacional y empleados de la Agencia Tributaria registran desde primera hora de este jueves varios tanatorios de la Funeraria El Salvador en Valladolid, en el marco de una investigación por estafa en la que se practicarán «varias» detenciones.

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos